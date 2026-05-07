واشنطن تضع ثلاث شروط حاسمة قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية للعراق

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله إن " تتطلع إلى إجراءات ملموسة من المكلف ، لإبعاد الدولة عن الجماعات المسلحة قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية".واضاف ان "على توضيح الخط الفاصل غير الواضح بين والجماعات المسلحة"، مشددا على أن "استئناف الدعم الكامل يتطلب أولاً طرد الجماعات المسلحة من جميع مؤسسات الدولة، وقطع دعمها من الميزانية العراقية، ومنع صرف رواتب مقاتليها، وهذه هي الإجراءات الملموسة التي ستمنحنا الثقة وتؤكد وجود عقلية جديدة".وذكر أن "المنشآت الأميركية في تعرضت لأكثر من 600 هجوم بعد اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي، وأن الهجمات توقفت منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين وإيران في 8 نيسان الماضي، باستثناء ضربات إيرانية في ".