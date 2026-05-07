اجتماع برئاسة السامرائي يناقش الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن إجراء "مكالمة رائعة" مع فون دير لاين.. ما علاقة إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563447-639137794252759749.jpeg
اجتماع برئاسة السامرائي يناقش الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة
سياسة
2026-05-07 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
275 شوهد
ناقش اجتماع عقد برئاسة رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، الخميس، الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال إعلام العزم في بيان، "
عقد تحالف العزم إجتماعاً برئاسة المهندس مثنّى
السامرائي
، جرى خلاله بحث تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أجمع المجتمعون على دعم مسار تشكيل الحكومة وبذل جميع الجهود الممكنة للإسراع في إنجازها، انطلاقاً من الحرص على استقرار البلاد وما يترتب عليه من مصلحة عليا للعراق وشعبه".
وعبّر التحالف وفق البيان عن "انزعاجه من محاولات بعض الجهات استثمار قرارات أو مواقف تُنسب إلى
المجلس السياسي
، وتقديمها على أنها تمثل إجماع أعضائه، رغم عدم تحقق هذا الإجماع فعليًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا تخدم حالة التفاهم المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة".
وأكد تحالف العزم "عدم انخراطه، في الوقت الراهن، في أي مواقف أو إجراءات من شأنها زيادة التشنج السياسي أو تشتيت المشهد، إيماناً منه بضرورة تغليب المصلحة الوطنية، وتوفير الأجواء المناسبة لتمرير الحكومة بأسرع وقت ممكن".
وأعلن التحالف عن "تحفظه على جميع القرارات المنسوبة إلى المجلس السياسي، وتأجيل حسم موقفه النهائي منها إلى ما بعد اكتمال تشكيل الحكومة، وبما ينسجم مع مصلحة
العراق
والاستقرار السياسي العام".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السوداني والسامرائي يؤكدان ضرورة حسم الاستحقاقات وتشكيل الحكومة
16:11 | 2026-03-08
السامرائي والحكيم يبحثان تشكيل الحكومة والاستحقاقات الدستورية
15:42 | 2026-04-19
الزيدي والسامرائي يناقشان خطوات تشكيل الحكومة الجديدة
10:52 | 2026-04-29
السامرائي والمالكي يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة
14:25 | 2026-02-26
السامرائي
العزم
مثنى السامرائي
المجلس السياسي
الاستحقاق
مجلس ال
العراق
التش
قبلة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار يخص المحالين على التقاعد
محليات
36.09%
06:55 | 2026-05-07
خبر سار يخص المحالين على التقاعد
06:55 | 2026-05-07
ايران تحدد شرطاً وحيداً لإنهاء الحرب
دوليات
26.15%
12:16 | 2026-05-06
ايران تحدد شرطاً وحيداً لإنهاء الحرب
12:16 | 2026-05-06
توزيع 10 آلاف قطعة أرض لهذه الفئة من الموظفين
محليات
20.15%
03:03 | 2026-05-07
توزيع 10 آلاف قطعة أرض لهذه الفئة من الموظفين
03:03 | 2026-05-07
الفرصة المطرية الاخيرة في العراق.. 8 مئوية في هذه المحافظة
محليات
17.6%
04:26 | 2026-05-07
الفرصة المطرية الاخيرة في العراق.. 8 مئوية في هذه المحافظة
04:26 | 2026-05-07
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
نشرة أخبار السومرية
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
نشرة أخبار السومرية
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
نشرة أخبار السومرية
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
نشرة أخبار السومرية
٧ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
اخترنا لك
خفايا تشكيل الحكومة.. اربعة مناصب جديدة وسامي والعلاق في منصبيهما
03:12 | 2026-05-08
السومرية نيوز تنشر المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة
15:07 | 2026-05-07
تحرك نيابي على العقود والاجور اليومية: اتفاق شبه نهائي على التثبيت
05:50 | 2026-05-07
واشنطن تضع ثلاث شروط حاسمة قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية للعراق
05:15 | 2026-05-07
رسالة إلى المكلف.. 182 توقيعاً نيابياً يدعم استمرار الشمري وزيراً للداخلية
16:51 | 2026-05-06
البرلمان: اليوم أو غدا سنتسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف
10:25 | 2026-05-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.