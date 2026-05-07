اجتماع برئاسة السامرائي يناقش الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة

ناقش اجتماع عقد برئاسة رئيس تحالف العزم ، الخميس، الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال إعلام العزم في بيان، " عقد تحالف العزم إجتماعاً برئاسة المهندس مثنّى ، جرى خلاله بحث تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أجمع المجتمعون على دعم مسار تشكيل الحكومة وبذل جميع الجهود الممكنة للإسراع في إنجازها، انطلاقاً من الحرص على استقرار البلاد وما يترتب عليه من مصلحة عليا للعراق وشعبه".

وعبّر التحالف وفق البيان عن "انزعاجه من محاولات بعض الجهات استثمار قرارات أو مواقف تُنسب إلى ، وتقديمها على أنها تمثل إجماع أعضائه، رغم عدم تحقق هذا الإجماع فعليًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا تخدم حالة التفاهم المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة".



وأكد تحالف العزم "عدم انخراطه، في الوقت الراهن، في أي مواقف أو إجراءات من شأنها زيادة التشنج السياسي أو تشتيت المشهد، إيماناً منه بضرورة تغليب المصلحة الوطنية، وتوفير الأجواء المناسبة لتمرير الحكومة بأسرع وقت ممكن".



وأعلن التحالف عن "تحفظه على جميع القرارات المنسوبة إلى المجلس السياسي، وتأجيل حسم موقفه النهائي منها إلى ما بعد اكتمال تشكيل الحكومة، وبما ينسجم مع مصلحة والاستقرار السياسي العام".