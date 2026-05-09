الجنرال بتريوس في بغداد قريبا

ونقلت عن المصادر قولها ان "الجنرال ، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، CIA قد يزور هذا الأسبوع، للتأكد من أن الحكومة الجديدة ستقطع صلاتها تماماً بالجماعات المسلحة".ولم يتسنَّ التحقق من الصفة الرسمية التي سيحملها الجنرال الأميركي خلال زيارته المزعومة إلى بغداد.ويُعدّ بترايوس من أبرز القادة الذين ارتبط اسمهم بالحرب في بعد 2003، واكتسب خبرته عبر أدوار ميدانية واستراتيجية متعددة، أبرزها قيادته «الفرقة 101» المحمولة جواً خلال الذي أطاح بنظام .كما أن خبرته اللاحقة تؤهله اليوم للعب دور في ملف سلاح الفصائل، إذ أُسندت إليه عام 2004 مهمة تدريب قوات الأمن المحلية، وسط تصاعد العنف الطائفي، وتعامل عن قرب مع زعماء سياسيين كان بعضهم يقود جماعات مسلحة.