أزمة الطاقة العالمية تصل الى القطب الجنوبي
العزم يعلن التوصل الى تفاهم مع الزيدي بشأن الحكومة المقبلة
سياسة
2026-05-09 | 13:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
194 شوهد
أعلن تحالف العزم، اليوم السبت، عن التوصل الى تفاهم مع
رئيس الوزراء
المكلف
علي الزيدي
بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة.
وجاء في بيان للتحاف، "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً على منع أي حالة انسداد سياسي قد تنعكس سلباً على استقرار البلاد وتعطل استكمال الاستحقاقات الدستورية، واستشعاراً لحجم التحديات التي تمر بها
الدولة العراقية
في هذه المرحلة الحساسة، أجرى تحالف العزم خلال الأيام الماضية سلسلة واسعة من المشاورات والحوارات السياسية المكثفة، والتي أثمرت، بجهود مباركة ومساعٍ مسؤولة من عدد من قوى الإطار التنسيقي، التوصل إلى تفاهم مع رئيس
مجلس الوزراء
المكلّف السيد
علي الزيدي
بشأن مشاركة تحالف العزم في الحكومة المقبلة".
وأكد التحالف أن "هذا التفاهم جاء انطلاقاً من تغليب المصلحة الوطنية العليا، والإيمان بضرورة دعم مسار تشكيل الحكومة وتوفير أسباب نجاحها، بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة أو حسابات مرحلية، وبما يحفظ التوازن السياسي ويعزز الاستقرار ويؤسس لشراكة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي ينتظر المواطن العراقي معالجات جادة لها".
وأشار تحالف العزم إلى أنه "قدَّم أسماء مرشحيه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المكلّف، انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والقدرة في اختيار الشخصيات القادرة على
إدارة المؤسسات
الحكومية وتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار".
وجدد التحالف "دعمه الكامل للإسراع في استكمال تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية"، داعيا جميع القوى السياسية إلى "التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب منطق التفاهم والشراكة، بما يضمن تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات العراقيين وحماية مصالح
الدولة العليا
".
مقالات ذات صلة
تحالف العزم يرحب بتكليف الزيدي ويؤكد دعمه للمضي بتشكيل الحكومة
15:22 | 2026-04-27
قطر تنفي التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف الهجمات
07:20 | 2026-04-14
ترامب يتوقع التوصل الى اتفاق مع ايران الشهر المقبل
15:16 | 2026-02-12
الزيدي يلتقي في أربيل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ويبحث ملف تشكيل الحكومة
08:20 | 2026-05-02
