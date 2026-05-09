بن سلمان للزيدي: نتطلع للعمل معكم على توطيد أواصر العلاقات

أكد ولي السعودي لرئيس الوزراء المكلف ، السبت، تطلعه للعمل معه على توطيد أواصر العلاقات بين البلدين.



وقالت ، "بعث آل سعود ولي رئيس ، برقية تهنئة، لدولة الأستاذ علي فالح كاظم بمناسبة تكليفه رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية ".

وقال وفق الوكالة "يسعدنا بمناسبة تكليفكم رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية العراق، أن نعرب لدولتكم عن بالغ التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقكم لخدمة العراق وشعبه الشقيق".

وأضاف "متطلعين للعمل مع دولتكم على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها في المجالات كافة. متمنين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية العراق الشقيق مزيدًا من التقدم والرقي".