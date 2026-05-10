رغد صدام حسين ترسل طلبا للعرب والإقليم

ونشرت في حسابها على منصة "إكس" بيانا بشأن ما قالت إنها تدخلات وتهديداتها لأمن واستقرار المنطقة.وأرفقت منشورها رسالة مصور جاء فيها: "إن سياسات النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، المُدرج على قوائم الإرهاب، وما مارسه على مدى سنوات من تدخلات سافرة ومشاريع توسعية وتخريبية، استهدفت إضعاف مؤسسات الدول، وتأجيج الصراعات، وزرع الفتنة والانقسام، وتقويض الأمن والاستقرار في وسوريا واليمن ولبنان ودول ".وأضافت: "كما أن ما شهدته المنطقة من محاولات اختراق أمني وخلايا مرتبطة بمخططات تخريبية تم إحباطها على امتداد سنوات في والامارات والبحرين و ، يكشف بوضوح أن هذا النهج العدائي لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدف أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها بشكل مباشر".واختتمت منشورها: "لقد حان الوقت لموقف عربي وإقليمي أكثر حزما ووضوحا، يضع حدا لمشاريع والتخريب، ويؤكد أن أمن واستقرار شعوبها وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به".