العراق يؤكد حرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن حسين "استقبل سفيرة مملكة هولندا لدى ، جانيت ألبيردا، في مقر الوزارة بالعاصمة ؛ لبحث العلاقات الثنائية بين العراق ومملكة هولندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".وناقش الجانبان، "مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، لاسيما ملف تشكيل ، حيث استعرض الوزير الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والتحديات التي تواجه عملية تشكيل الحكومة، مؤكداً أهمية التوصل إلى تفاهمات وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".وأكد الوزير "حرص الحكومة العراقية على مواصلة التعاون مع ، وتوفير البيئة الملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به هولندا في دعم العراق، ولا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية".من جانبها، أعربت السفيرة الهولندية عن "دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".