السوداني يؤكد موقف العراق بدعم المنظمات الدولية لمعالجة آثار الصراعات

وذكر بيان لمكتبه، ان "استقبل رئيسة لمنظمة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر والوفد المرافق لها، بحضور وكيل لشؤون المتعددة الأطراف والمستشارين المتخصصين".وجرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع في المنطقة، والأزمات التي تتسبب بها الحروب والصراعات والاحتياجات الإنسانية الناتجة عنها".واكد السوداني "اهتمام بالجهود المتميزة التي يبذلها الصليب الأحمر في تقديم المساعدات والمعونات الطارئة".وأشار الى "موقف العراق بدعم المنظمات الدولية لمعالجة آثار الصراعات، مبيناً الرغبة في التعاون مع لإعادة الموقوفين الذين جرى تسلمهم من الى دولهم، وأهمية دفع الدول المعنية للالتزام بهذا القرار".من جانبها، أكدت إيغر أن "تعاون العراق مع الصليب الاحمر يعد مثالاً جيداً في اطار قوانين حماية المدنيين وحقوق الإنسان، وعبرت عن الرغبة باستكمال اتفاقية تنسيق التعاون الثنائي، وعن تقديرها لموقف العراق بتسلم الموقوفين من غير العراقيين، مشددة على العمل بشكل جاد لإعادتهم الى بلدانهم وتقديمهم للعدالة".