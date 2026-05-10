القادة الامنيون تحت قبة البرلمان بسبب عملية الإنزال بصحراء العراق

وقال عضو اللجنة، بتصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "حذرنا سابقا ومنذ بدء التصعيد في المنطقة من وجود تحركات لقوات أمريكية في مناطق تقع بين والأنبار"، مبيناً أن "معلومات وردت عبر رصد لفلاح عراقي أكدته القوات العراقية التي أجرت استطلاعاً للمنطقة المذكورة".وأضاف أن "القوة العراقية المكلفة بالاستطلاع تعرضت لاستهداف مباشر أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة جندي"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى محاولات لاتخاذ تلك المناطق نقاط إسناد لعمليات عسكرية تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة".وتابع أن "اللجنة بصدد استضافة القادة الأمنيين في والمسؤولين عن تلك القواطع، لتحديد طبيعة تلك القوات وآثار تواجدها، ومعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه هذا التجاوز السيادي"، لافتاً إلى أن "الهدف من الاستضافة هو دفع الحكومة لاتخاذ موقف رسمي وحازم ضد أي أطراف يثبت تورطها في انتهاك حرمة الأراضي العراقية".