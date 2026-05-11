بغداد وباريس تؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات

أكد وفرنسا، اليوم الاثنين، أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات.

وقالت في بيان، "استقبل نائب رئيس ، ، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ، في ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين العراق وفرنسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".



كما تناول الجانبان التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والتوترات الإقليمية الراهنة، حيث جرى التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق البيان.



ولفت البيان الى أن "الوزير استعرض الحراك السياسي والحوارات الجارية بين القوى الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً أهمية دعم مسارات التوافق السياسي بما يحقق تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار الداخلي.