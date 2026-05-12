الأعرجي: العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563845-639142122689790048.jpeg
الأعرجي: العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة
سياسة
2026-05-12 | 15:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
117 شوهد
أكد
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي
، الثلاثاء، أن
العراق
يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة أو طرف.
وقال
الأعرجي
خلال مشاركته في جلسة
المجلس الأطلسي
عبر دائرة تلفزيونية، "ظروف المرحلة الحالية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة حالت دون مشاركتي في هذه الجلسة حضورياً، كما أرحب بجميع الحضور من باحثين وصنّاع قرار وشركاء دوليين".
وأضاف أن "إصلاح القطاع الأمني لا يتعلق بملف أمني عابر، بل يمسّ جوهر معركة
الدولة العراقية
الحديثة، معركة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي قوة من العمل خارج إطارها الشرعي".
ولفت الأعرجي الى أن "
العراق
لم يختر أن يكون ساحةً للصراع الإقليمي والدولي، بل ساحة للقاء والتواصل، والحكومة أعلنت الموقف بشكل واضح أن العراق ينأى بنفسه عن الصراع بل يستفيد ويستثمر علاقاته الجيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد".
وشدد أن "العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة أو طرف، وهذا ليس موقفاً دبلوماسياً فحسب، بل التزام دستوري وسيادي لا يقبل التهاون"، مضيفا "في سياق تشكيل
الحكومة العراقية
المقبلة، سيكون ملف حصر السلاح ذا أهمية بالغة جداً، فالعراق الذي يريد بناء شراكة إستراتيجية قوية مع الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي، يدرك أن هذه الشراكة لا يمكن أن تترسخ دون دولة قوية تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السوداني: نرفض استهداف الأراضي العراقية او استخدامها للاعتداء على أي دولة
09:45 | 2026-03-12
العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار
08:11 | 2026-02-15
وزير الخارجية: العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع
06:41 | 2026-03-04
بيان إيراني شديد حول استخدام واشنطن أراضي وأجواء 5 دول خليجية
02:16 | 2026-04-23
العراق
الأعرجي
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي
مستشار الأمن القومي
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
الدولة العراقية
المجتمع الدولي
المجلس الأطلسي
الدولة العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
محليات
33.48%
08:32 | 2026-05-11
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
08:32 | 2026-05-11
حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين
محليات
28.63%
02:28 | 2026-05-11
حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين
02:28 | 2026-05-11
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
محليات
21.26%
08:41 | 2026-05-11
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
08:41 | 2026-05-11
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
16.63%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
اخترنا لك
الزيدي وطالباني يؤكدان ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة جديدة
10:48 | 2026-05-12
رسالة من دول الاتحاد الاوروبي للزيدي.. ماذا تضمنت؟
09:26 | 2026-05-12
بغداد وباريس تؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات
16:38 | 2026-05-11
السامرائي يلتقي طالباني ويبحثان دعم استكمال تشكيل الحكومة
11:46 | 2026-05-11
رئيسا الوزراء والجمهورية يوكدان على مبدأ الشراكة لتشكيل الحكومة الجديدة
12:07 | 2026-05-10
القادة الامنيون تحت قبة البرلمان بسبب عملية الإنزال بصحراء العراق
11:21 | 2026-05-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.