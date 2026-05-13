السامرائي يستقبل السفير التركي في بغداد ويبحثان العلاقات الثنائية

لتحالف العزم ذكر في بيان، ان رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، اليوم الأربعاء، استقبل في مكتبه ببغداد، السفير التركي لدى بورا إنان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وتركيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وتناول اللقاء – بحسب البيان - أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وضرورة دعم الاستقرار بما يخدم مصالح شعوبها.