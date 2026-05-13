البطالة والكهرباء والتحديات.. ابرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء اليوم

سياسة

2026-05-13 | 11:03
البطالة والكهرباء والتحديات.. ابرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء اليوم
السومرية نيوز – سياسي
اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن ابرز إنجازات حكومته خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال السوداني في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، ان "عملنا الحكومي انطلق في 28 تشرين الأول 2022 إثر منعطف سياسي خطير عصف بالبلد وكاد أن يودي به إلى مآلات خطيرة"، مبينا "اننا واجهنا تحديات سياسية لضمان التوافق السياسي وتحديات مالية".
وأضاف "واجهنا تحديات إقليمية ودولية تمثلت في صراع متصاعد ويهدد بالانتشار وعملنا على إبعاد النار عن أرضنا وأهلنا"، موضحا ان "برنامجنا الحكومي انطلق مرتكزا على خمس أولويات في مكافحة الفساد ومحاربة الفقر ومعالجة البطالة والإصلاح المالي والإداري، وتقديم الخدمات في قراءة للحاجة الفعلية للمواطن".
وذكر ان "العراق تمكن من إعادة تعريف موقعه عبر الدبلوماسية المتوازنة وتوسعة نطاق المبادرة السياسية مع تأكيد عدم الاصطفاف في المحاور الإقليمية"، لافتا الى ان "استثمارات العراق تخطت أكثر من 114 مليار دولار".
وتابع ان "معالجة وتشغيل (3250) مشروعاً من بين 5300 مشروع متلكئ"، مشيرا الى ان "معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفعت وصولا إلى مستوى (29) ألف ميكاواط".
وتابع ان "الحياة عادت إلى مئات المشاريع الصحية المتوقفة ودارت عجلة الخدمة في (22) مستشفى جديداً"، لافتا الى "اننا حققنا الاكتفاء الذاتي لمنتجات الحديد والأسمدة والإسمنت والسكر والطحين وزيت الطعام إلى جانب توطين صناعة الأدوية".
واكد "اننا قدمنا الدعم للفلاحين والمزارعين في مختلف التفصيلات رغم الأزمة المالية"، مشيرا الى "تحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة، الذي وصل إلى (6.2) مليون طن في عام 2025".
وبين ان "البطالة تراجعت من (16.5%) إلى (13.5%) خلال ثلاث سنوات"، لافتا الى "اننا قدمنا معالجات نهائية لملف الدرجات الوظيفية وفق قوانين صدرت سابقا ولم يجر تنفيذها".
وبين ان "إدخال (963) ألف أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية"، موضحا ان "مؤشرات الفقر تراجعت من (25%) إلى ما يقارب (10%) خلال ثلاث سنوات".
واكد "تحقيق تقدم كبير في وقف حرق الغاز واستثماره والوصول إلى استثمار نسبة (74%) منه بعد أن كانت (52%) مع استلام الحكومة"، لافتا الى ان "الطاقة التكريرية الكلية للمصافي العراقية ارتفعت من 600 ألف برميل يوميا في عام 2022 لتصل إلى قرابة 1.2 مليون برميل يوميا في مطلع عام 2026".
ولفت الى ان "العراق وقع عقودا واتفاقات طموحة مع كبريات الشركات العالمية مثل؛ برتش بتروليوم، وتوتال، وشيفرون، وإكسون موبيل، وهالبيرتون"، مؤكدا "قطع أشواط حاسمة في التخطيط والتنفيذ لطريق التنمية، هذا المشروع الحلم الذي تحول إلى حقيقة ودخل حيز التنفيذ الفعلي بمرحلته الأولى، التي ستوفر 100 ألف وظيفة مباشرة".
وذكر ان "التعداد العام للسكان جرى لأول مرة منذ 38 عاما الذي وفر قاعدة بيانات محورية لأي عملية تنمية أو تخطيط صحيح"، لافتا الى ان "ديون العراق الخارجية خلال أربع سنوات انخفضت من (13) مليار دولار تقريباً إلى حدود (10) مليارات دولار".
وأشار الى ان "التضخم السنوي انخفض من (7.5%) إلى (2.7%)"، لافتا الى "اننا طبقنا نظام الأسيكودا الذي انتقل بالعمل في المنافذ الحدودية إلى مستوى غير مسبوق في السيطرة والتنظيم".
واكد ان "حكومتنا تمكنت من تسديد أكثر من 19 تريليون دينار من الديون الداخلية"، مشيرا الى "تحقيق قفزة في نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى (74%) من مجمل المناطق الحضرية في عموم العراق".
وبين "اننا نجحنا بشق ما يقارب 1000 كيلومتر من الطرق الخارجية الجديدة وتعبيد قرابة (130) مليون متر مربع من الشوارع"، موضحا انه "تم تشييد (12) جسرا جديدا وصيانة (42) جسرا آخر و(16) مشروعا لفك الاختناقات المرورية في بغداد لوحدها".
واكد ان "أكثر من (725) مشروعا تولاها فريق الجهد الخدمي والهندسي في عموم العراق"، لافتا الى "انجاز المرحلة الأولى بمشاريعها الخمسة في ميناء الفاو الكبير".
وتابع "تمكنا من استرداد ما يزيد على 383 مليون دولار و33 متهماً بالفساد من الخارج"، موضحا ان "حكومتنا استعادت الثقة بالعملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها".
واكد رئيس الوزراء "عزمه على دعم الحكومة الجديدة".
