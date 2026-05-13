الاتروشي والحمداني يؤكدان أهمية التنسيق لتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين

وقال مكتب الحمداني في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل النائب الثاني لرئيس الأتروشي في مقر المجلس"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس ومجلس النواب بوصفهما من أبرز السلطات التشريعية على المستويين المحلي والاتحادي وبما يعزز تكامل الأدوار الرقابية والتشريعية في دعم والتنموية في العاصمة ".وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بما يسهم في تذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط الخدمية وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في بغداد".