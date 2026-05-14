الحلبوسي يدعو الزيدي لقراءة المنهاج الوزاري للتصويت عليه

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ ، أن "رئيس دعا رئيس المكلّف علي فالح لقراءة المنهاج الوزاري للتصويت عليه".وأشارت الى ان "رئيس مجلس الوزراء المكلّف باشر بقراءة المنهاج الوزاري".وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة بالتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة علي الزيدي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي أفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (24)، للدورة الانتخابية السادسة، السنـة التشريعية الأولى، الفصـــل التشريعـــي الأول"، مشيرة الى أن "عدد الحضور بلغ ٢٦٦ نائباً".وفي وقت سابق، أعلن المجلس تخصيص الجلسة للتصويت على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة المكلف علي الزيدي.