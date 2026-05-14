مجلس النواب يُصوّت على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلّف علي فالح الزيدي

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ ، أن " صوّت على المنهاج الوزاري لرئيس المكلّف علي فالح ".وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء المكلّف علي فالح الزيدي لقراءة المنهاج الوزاري للتصويت عليه.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس النواب هيبت دعا رئيس مجلس الوزراء المكلّف علي فالح الزيدي لقراءة المنهاج الوزاري للتصويت عليه".وأشارت الى ان "رئيس مجلس الوزراء المكلّف باشر بقراءة المنهاج الوزاري".وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة بالتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة علي الزيدي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي أفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (24)، للدورة الانتخابية السادسة، السنـة التشريعية الأولى، الفصـــل التشريعـــي الأول"، مشيرة الى أن "عدد الحضور بلغ 270 نائباً".وفي وقت سابق، أعلن المجلس تخصيص الجلسة للتصويت على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة المكلف علي الزيدي.