رئيس الجمهورية: التصويت على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية

وقال آميدي في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان "تصويت على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز أمن وسيادته، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتلبية الاستحقاقات".واضاف "نُبارك للأخ والوزراء نيلهم ثقة مجلس النواب الموقّر"، مشيراً إلى "اننا نتطلع إلى استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يضمن الانطلاق الفاعل في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق تطلعات العراقيين".وتقدم بالشكر والتقدير إلى " وأعضاء حكومته على ما بذلوه من جهود خلال المرحلة الماضية، وحرص في إدارة مسؤولياتهم وخدمة أبناء شعبنا".