رئاسة البرلمان تؤكد مراقبة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة

أكدت رئاسة ، الخميس، مراقبة أداء الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.



وجاء في بيان للرئاسة، "عقد رئيس ونائباه، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً، أكدوا خلاله ضرورةَ إكمال التشكيلة الوزارية، كما هنَّأوا خلاله رئيسَ السيد علي فالح على نيل حكومته ومنهاجها الوزراي ثقة مجلس النواب".

وطالبت رئاسة المجلس الزيدي بـ"الإسراع في إكمال أعضاء حكومته، وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب وفق الاستحقاقات النيابية"، كما أكدت "مراقبةَ المجلس لأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وعبَّرت وفق البيان عن "دعمها للحكومة من أجل المضي بتنفيذ منهاجها الوزاري وتلبية تطلّعات العراقيين".

وصوت مجلس النواب اليوم الخميس، على الجديدة برئاسة بعد عقده جلسة مخصصة لهذا الغرض.