مصدر يكشف مضمون رسالة أميركية الى العراق

ونقلت الأميركية عن المصدر قوله ان " وضعت فيتو على مشاركة ستة فصائل مسلحة، تمتلك أجنحة سياسية، في حكومة ".وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفيتو الأميركي وصل عبر رسالة وصلت لمجموعة من قادة الإطار التنسيقي"، من دون أن يكشف عن أسماء هذه الفصائل.وقال متحدث باسم لـ الحرة في تعليق على سؤال بشأن رؤية لشكل الحكومة المقبلة، إن "الولايات المتحدة راقبت عن كثب عملية تشكيل "، مشددا أنه "يجب أن لا يكون للفصائل المسلحة أي دور في مؤسسات الدولة".وبرز غياب واضح للفصائل عن المشهد، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان.وشدد ، بعد تصويت الثقة، "على المضي نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة".