القاضي زيدان: نأمل أن تنجح هذه الحكومة في النهوض بواقع الدولة العراقية

وقال القاضي في بيان ورد لـ ، "يسرّنا أن نتقدّم إلى الشعب العراقي بجميع مكوّناته، وإلى القوى السياسية كافة، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة إكمال الاستحقاقات الدستورية التي أفرزتها الممارسة الديمقراطية في انتخابات لعام 2025 وتشكيل حكومةٍ بلونٍ جديدٍ مختلفٍ عن سابقاتها".وأضاف "نأمل أن تنجح هذه الحكومة في النهوض بواقع ، وتحقيق تطلعات أبناء شعبه ، وإيصاله إلى المستوى الذي يحظى بقبول ورضا المرجعية الدينية العليا، المعبرة عن إرادة ورغبات العراقيين، المحبّين والمخلصين لوطنهم، ذلك الوطن الذي يبقى الخيمة الآمنة الجامعة لنا جميعا".