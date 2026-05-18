الكلداني يؤكد أهمية العمل المشترك بين القيادات الوطنية والدينية في ترسيخ قيم السلام والتعايش

وقال للكلداني في بيان ورد لـ ، ان "رئيس في والعالم غبطة بولس الثالث نونا استقبل رئيس ، الذي حضر مرتدياً الزي الألقوشي الأصيل، يرافقه وفد من الحركة ضم عدداً من النواب والقيادات، وذلك للترحيب بوصول غبطته إلى وتقديم التهاني بمناسبة انتخابه بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".وأكد الكلداني خلال اللقاء "أهمية العمل المشترك بين القيادات الوطنية والدينية في ترسيخ قيم السلام والتعايش"، مشيراً إلى أن "حركة تؤمن بأهمية الحفاظ على الجذور الروحية والثقافية والتاريخية للعراق".وأشاد الكلداني "بالدور الكبير الذي سيؤديه غبطة البطريرك في رعاية أبناء الكنيسة الكلدانية"، مؤكداً أنه "يمثل الأب الروحي للجميع، وله مكانة كبيرة في قلوب أبناء المكون المسيحي والعراقيين عموماً".وقدّم الكلداني لغبطته "عصا الرعاية الكنسية عربون محبة وتقدير للدور الروحي والوطني الذي تؤديه الكنيسة الكلدانية في ترسيخ قيم الإيمان والمحبة والتعايش".وأعرب الحاضرون عن تمنياتهم بأن ينعم العراق بالأمن والاستقرار، وأن تبقى قيم المحبة والإخاء حاضرة بين جميع أبنائه.