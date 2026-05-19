الحكومة العراقية بشأن استهداف السعودية: اتخذنا الخطوات لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان ورد لـ ، ان " يؤكد موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن ، وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر، ومنع الاعتداءات أياً كان مصدرها"، مبينا ان " تستنكر الاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيرة، التي استهدفت الشقيقة، وتؤكد استمرارها في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة".وأضاف "رغم ان الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر او ترصد أي معلومات خاصة قدر تعلق الأمر بالاجواء العراقية، الإ ان المؤسسات العراقية المختصة على استعداد كامل للتعاون من أجل التحقق من اي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف المملكة".وتابع ان "العراق يجدد في هذا المجال، رفضه القاطع لاستخدام أراضيه وإجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار"، لافتا الى ان "القوات الأمنية العراقية اتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق، ولا تساهل مع من يحاول كسر سيادة ، إو يسيء إلى العلاقات مع المملكة او دول الجوار والاشقاء".