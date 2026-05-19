السامرائي يستقبل أسامة النجيفي ويبحثان استكمال الكابينة الحكومية

وذكر بيان لمكتبه، ان النجيفي اليوم، بحضور عدد من قيادات تحالف العزم، "حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي وعدد من القضايا المتعلقة بالمرحلة الحالية".وتناول اللقاء "أهمية تعزيز التفاهم والتنسيق بين القوى السياسية، والعمل المشترك لدعم الاستقرار والحفاظ على التوازنات السياسية، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال الكابينة الحكومية وفق الاستحقاقات الانتخابية والوطنية وبما ينسجم مع التفاهمات السياسية القائمة".