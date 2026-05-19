الزيدي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني ، حيث هنأ الزيدي بتشكيل الحكومة ونيلها ثقة ".وشهد اللقاء، بحسب البيان، "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المجالات كافة، وكذلك ضرورة تضافر جهود القوى السياسية لإكمال التشكيلة الحكومية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، وبما يحقق المصالح العليا للبلد".