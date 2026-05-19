العراق وتركيا يبحثان إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط بين البلدين

وقالت في بيان، "استقبل وزير الخارجية ، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية التركية لدى بورا إينان، في مبنى الوزارة ببغداد، وشهد اللقاء وفق البيان "بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في ملف المياه، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن نهري والفرات، بما يسهم في ضمان الحصص المائية للعراق، مشيدين بالكميات المائية التي أُطلقت مؤخراً باتجاه العراق في إطار التفاهمات الثنائية القائمة".كما تناول اللقاء وفق البيان " وأهميته الاستراتيجية في تعزيز الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة".كما أكد الجانبان "أهمية عقد اجتماعات – التركية المشتركة بصورة منتظمة، بما يسهم في متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات"، وبحث الجانبان كذلك "إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من إلى الأراضي التركية"، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجال تصدير النفط، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.كما جرت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات التجارية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في البلدين، وفق البيان.