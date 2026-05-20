ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الموقف يتبلور في ظل ضغوط أمريكية تطالب الحكومة باستخدام القوة العسكرية لحل الفصائل ونزع سلاحها، بينما يتبنى وقوى الإطار الشيعي خيار الحل التفاوضي ضمن مسار تسوية وطنية شاملة لتجنب الصدام المسلح.وتتمحور التسوية المقترحة حول توجه لإنشاء "وزارة " التي ستضم وقوات مكافحة الإرهاب وتشكيلات أخرى، وبموجب هذا التشكيل الجديد يتم إلغاء وتفكيك تشكيلات الفصائل بصورة نهائية ودمج منتسبيها في المؤسسات الرسمية، بحسب "مونت كارلو".وفي سياق متصل، كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني ، - بحسب الاذاعة - عن تلقي رسالة سعودية تضمنت تهديداً بتشكيل تحالف عربي يضم والكويت والأردن والإمارات والبحرين، لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية.