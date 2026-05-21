بمبالغ مالية.. ألمانيا تغري اللاجئين السوريين للعودة لوطنهم
مطالب نيابية بتوحيد الموقف الخارجي: "العراق أولاً" في خارطة الطريق الدبلوماسية

سياسة

2026-05-21 | 04:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مطالب نيابية بتوحيد الموقف الخارجي: &quot;العراق أولاً&quot; في خارطة الطريق الدبلوماسية
رأى عدد من النواب والباحثين في الشأن السياسي أن فقرات السياسة الخارجية ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تعكس توجهاً يقوم على التوازن والانفتاح المدروس على الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي، مع التشديد على أولوية حماية السيادة الوطنية وعدم الانخراط في سياسة المحاور.

وأشاروا إلى أن هذا المسار يحظى بمتابعة واهتمام رقابي، فيما يرى مختصون أن نجاحه مرهون بترجمته إلى سياسات عملية تعزز المصالح الاقتصادية والأمنية للعراق وتدعم حضوره الإقليمي والدولي مع استمرار الانفتاح الدبلوماسي وفق مبدأ (العراق أولاً).

ملف مهم
وقالت النائب عن كتلة الحسم النيابية، زليخة بكار، إن "ما تضمنته فقرات المنهاج الحكومي، ولا سيما ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يعدُّ من الملفات الحساسة والمهمة التي تحظى باهتمام واسع داخل مجلس النواب نظراً لارتباطها المباشر بمسار الاستقرار الأمني والاقتصادي وانعكاساتها على مكانة العراق الإقليمية والدولية".

وأوضحت بكار، أن "المرحلة الحالية تتطلب بلورة سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبدأ حماية السيادة الوطنية أولاً وعدم الانخراط في أي محاور سياسية على حساب مصالح العراق العليا، مع ضرورة الانفتاح المدروس على الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي وبما يعزز فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب".

وأضافت، أن "عدداً من النواب يؤكدون أهمية أن تتبنى الحكومة الجديدة نهجاً دبلوماسياً فاعلاً يقوم على مبدأ (العراق أولاً) بما يضمن إعادة تموضع العراق بشكل إيجابي في محيطه الإقليمي والدولي ويعزز قدرته على لعب دور توازني في القضايا الإقليمية بعيداً عن التوترات والصراعات".

وبينت، أن "مجلس النواب ينظر بإيجابية إلى أي توجه خارجي يخدم المصلحة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يحرص على ممارسة دوره الرقابي الدستوري في متابعة أداء الحكومة لضمان التزامها بالثوابت الوطنية وعدم الانحراف عن المسار الذي يحفظ سيادة العراق ووحدة قراره السياسي".
وأكدت بكار، أن "نجاح السياسة الخارجية المقبلة مرهون بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الدولية وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والخدمي ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".

ركيزة أساسية
من جهته، قال النائب عن كتلة الأساس النيابية، مصطفى عبد الهادي إن "أعضاء مجلس النواب يولون اهتماماً كبيراً لفقرات المنهاج الحكومي المتعلقة بالسياسة الخارجية، نظراً لما تمثله من ركيزة أساسية في رسم ملامح دور العراق في محيطه الإقليمي والدولي وانعكاساتها المباشرة على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية".

وأضاف، أن "هناك نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان بشأن طبيعة التوجهات التي سيتبناها رئيس الوزراء علي الزيدي ولا سيما في ما يتعلق بسياسة الانفتاح وبناء علاقات دولية متوازنة"، مبيناً أن "هذه التوجهات يجب أن تبنى على أساس المصالح الوطنية العليا وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز استقلالية قراره السياسي بعيداً عن أي ضغوط أو محاور".

وأشار، إلى أن "دعم مجلس النواب لهذه الرؤية مرهون بمدى وضوحها وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع، فضلاً عن قدرتها على تحقيق توازن في العلاقات مع مختلف الدول بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية دون التفريط بالثوابت الوطنية".

وأكد عبد الهادي، أن "المرحلة الحالية تتطلب سياسة خارجية ناضجة ومرنة في آن معاً، قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية واستثمار موقع العراق الجغرافي والسياسي ليكون جسراً للتواصل لا ساحةً للصراع"، مشدداً على أن "البرلمان سيواصل دوره الرقابي لضمان التزام الحكومة بهذه المسارات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

توجه براغماتي
ويرى الباحث في الشأن السياسي، حازم الباوي، أن "فقرات السياسة الخارجية في المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تعكس توجهاً براغماتياً واضحاً يقوم على مبدأ التوازن والانفتاح"، مشيراً إلى أن "هذا التوجه يهدف إلى إعادة تموضع العراق إقليمياً ودولياً عبر الابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف بما يعزز من دوره كحلقة وصل لا ساحة صراع".

وأوضح، أن "المنهاج الحكومي يتضمن مؤشرات إيجابية نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال فتح قنوات تعاون أوسع مع الدول الشريكة واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز الحضور في المحافل الدولية بما يسهم في استعادة الثقة بالدور العراقي وإبراز مكانته كلاعب دبلوماسي فاعل وشريك اقتصادي موثوق".

وبيّن الباوي، أن "نجاح هذا التوجه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومة على ترجمة هذه المبادئ إلى سياسات عملية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتشابكة"، لافتاً إلى أن "تحقيق التوازن في العلاقات الخارجية يتطلب إدارة دقيقة للملفات الحساسة وتجنب الانخراط في صراعات المحاور التي أثقلت كاهل السياسة الخارجية العراقية خلال السنوات الماضية".

وفي ما يتعلق بموقف مجلس النواب، أكد الباوي، بأن "هذا التوجه سيحظى بدعم نيابي مشروط، إذ إن أغلب الكتل السياسية تدرك أهمية انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحفظ مصالح العراق العليا لكنها في الوقت نفسه تتحفظ على أي خطوات قد تمسُّ توازن النفوذ الداخلي أو تتقاطع مع مصالحها السياسية".

وأشار، إلى أن "الملفات المرتبطة بالعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية ستبقى الأكثر حساسية داخل البرلمان وقد تشهد نقاشات معمقة خصوصاً في ما يتعلق بطبيعة الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية ومدى انسجامها مع مبدأ السيادة الوطنية".

وأكد الباوي، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً عالياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تمرير رؤية خارجية متماسكة قادرة على تحقيق التوازن بين الانفتاح الخارجي وحماية القرار الوطني، بما يخدم استقرار العراق ويعزز من حضوره الإقليمي والدولي".
ناس وناس
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
05:00 | 2026-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
٢٠ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
العراق في دقيقة 20-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-20
Live Talk
Live Talk
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
بين الترند والموهبة.. من يقود نجومية اليوم؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
13:00 | 2026-05-20
13:00 | 2026-05-20
عشرين
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
14:30 | 2026-05-19
طل الصباح
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
