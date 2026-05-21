الزيدي يكشف عن ذمته المالية إلى هيئة النزاهة

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس مبدأ الشفافية، مشيرا الى ان " كان سيادته أول الممتثلين للالتزامات التي حددها قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المعدل)، ضمن كابينته الوزارية، وتعهد بإزالة جميع التعارضات التي حددها القانون ضمن السقوف الزمنية والمدد القانونية النافذة التي تنظم تضارب المصالح وإشغال المنصب العام".وفي وقت سابق وجه رئيس أعضاء بضرورة الإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسنم المسؤولية.