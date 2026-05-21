الزيدي يبحث مع السفيرين الإيطالي والألماني تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل سفير لدى نيكولو ، حيث سلم للزيدي رسالة من رئيسة الحكومة الإيطالية ، هنأته فيها بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، كما تضمنت دعوته لزيارة إيطاليا".وتناول اللقاء، وفقاً للبيان "العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية وغيرها، وكذلك التأكيد على أهمية بناء شراكات بناءة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وشهد اللقاء "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع التصعيد وإبعاد شبح الحرب وتداعياتها الخطيرة على استقرار المنطقة والعالم".وفي بيان منفصل، أشار المكتب الإعلامي الى ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل سفير جمهورية لدى العراق دانيال كريبر، فيما تسلم، خلال اللقاء، رسالة تهنئة من المستشار الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، بجانب دعوته لزيارة ، كما تضمنت التأكيد على أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات التنمية والطاقة والاقتصاد".وبحث اللقاء، "تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة العمل على دعم استقرار المنطقة، وإدامة الحوار والذهاب نحو الحلول الدبلوماسية التي تحفظ أمن المنطقة وتعزز استقرارها".