الزيدي يستقبل بعثة المنتخب: أبذلوا اقصى جهودكم لإسعاد الشعب العراقي

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل بعثة منتخبنا الوطني، وذلك قبل توجهه إلى اسبانيا لإجراء معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة بنهائيات 2026".وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى "حرص الحكومة والتزامها بتقديم الدعم الكامل إلى المنتخب الكروي"، مؤكداً على "بذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب العراقي، الذي يقف إلى جانبكم وينتظر منكم تحقيق أفضل النتائج".وأكد رئيس مجلس الوزراء "ثقته بقدرة لاعبي على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم"، مشيراً إلى "أهمية تضافر جهود الجميع من أجل أن يظهر المنتخب الوطني بالشكل الذي يعكس مكانة ، ويرفع اسمه عالياً في ".