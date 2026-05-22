دولة القانون يعلق على فكرة اقالة رئيس مجلس النواب وتشكيل "تحالف الأقوياء"

علق ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، فكرة اقالة رئيس وتشكيل "تحالف الأقوياء".



وقال المتحدث باسم الائتلاف في برنامج (علنا) الذي يبث على فضائية ان "تشكيل تحالف الأقوياء داخل البرلمان، وهو تكتل يضم نوابا من قوى مختلفة وعدد من المستقلين، يهدف إلى مراقبة أداء رئاسة البرلمان ومنع مصادرة القرارات".

وأضاف ان "التحالف لا يذهب لكسر مباشرة، لكنه ينتظر تصحيح المسار قبل اتخاذ خطوات فعلية نحو إقالة رئيس ".

وذكر ان "فكرة اقالة تحتاج الى خطوات تسبقها وهو التحدث وبانتظار الوعود التي نوعد بها بطبيعة الأداء"، موضحا ان "الهدف من تأسيس تحالف الاقوياء هو منع مصادرة بعض قرارات مجلس النواب ضمن إطار القانون".