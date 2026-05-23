دولة القانون: ما حصل بجلسة منح الثقة كمين مدبر والمالكي لا يزال صاحب الكلمة

وقال المتحدث باسم الائتلاف في برنامج (علنا) الذي يبث على فضائية ان "ما حصل في خلال جلسة منح الثقة للوزراء في 14 أيار، كمين سياسي مدبر"، مبينا انه "كان هناك اتفاق سياسي مسبق تم نقضه في اللحظات الأخيرة، حيث تم تأخير التصويت على وزراء دولة القانون (الداخلية والتعليم) إلى نهاية القائمة في سابقة غير معهودة للوزارات السيادية".وأضاف ان "إدارة الجلسة من قبل رئيس شهدت تجاوزا على صلاحيات المكلف"، مؤكدا أن "الائتلاف لجأ إلى للطعن في نتائج التصويت".وجدد الفتلاوي "تمسك الائتلاف بمرشحيه (قاسم عطا وعامر الخزاعي)"، نافيا "وجود أي أسباب منطقية أو ملفات نزاهة تمنع تسنمهم للمناصب او فيتو أمريكي مباشر عليهما".وتابع ان "نفوذ رئيس الائتلاف لا يزال مؤثراً بقوة في المشهد السياسي كصاحب كلمة يحظى باحترام الخصوم والحلفاء"، رافضا "مقولة انتهاء دور الحرس القديم".