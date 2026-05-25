العراق وبريطانيا يبحثان أوضاع الدواعش البريطانيين بالسجون العراقية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل ، استقبل سفير المملكة المتحدة لدى صديق حيث قدّم السفير تهانيه للوزير بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للعدل في الحكومة الحالية"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات العدلية والقانونية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل".وذكرت انه "تم مناقشة أوضاع النزلاء البريطانيين المودعين في المؤسسات الإصلاحية العراقية، وآليات نقلهم إلى بلادهم وفق مذكرات التفاهم والتعاون القانوني المبرمة بين العراق والمملكة المتحدة بشأن تبادل المحكومين"، موضحة ان "اللقاء تناول ملف النزلاء الذين تم نقلهم من إلى العراق".وأكد الوزير على "أهمية تعزيز وحثّ الدول المعنية على استلام رعاياها الموجودين في المؤسسات الإصلاحية العراقية، وفق الأطر القانونية ومذكرات التفاهم الثنائية".من جانبه، أكد "حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة العدل العراقية وتقديم الدعم في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك".