السامرائي يؤكد أهمية دعم العمل الصحفي وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل، اليوم الإثنين، في ، نقيب الصحفيين العراقيين "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث واقع العمل الإعلامي والصحفي في وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الإعلامي".وأضاف ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الوطنية المختلفة، بما يدعم الخطاب المهني المسؤول ويسهم في ترسيخ الاستقرار وخدمة المجتمع".وأكد "أهمية دعم العمل الصحفي والإعلامي وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في نقل الحقائق ومتابعة القضايا الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة تتيح للصحفيين أداء رسالتهم المهنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".