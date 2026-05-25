مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص "المولدات الأهلية"

وجاء في بيان للمجلس، "ترأس رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وتحدث الزيدي عن "أهمية عمل الاتحادي، ومجمل أدائه في مجال حماية الاموال العامة والتدقيق المالي للصرف على المشاريع، حيث استضاف المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستعراض عمل ".وأكد على "المهام المنوطة بالديوان في إطار الرقابة والوقاية، وفي مسارات مكافحة الفساد وضبط الإنفاق المالي وتشخيص المعالجات المطلوبة في التعامل مع الإنفاق الحكومي"، إذ وجه بـ"اعتماد آلية تحديد سقف أعلى للعقود، وما زاد عن السقف المحدد يجري تحويله الى لجنة مركزية اختصاصية تتولى الموافقة عليها".كما أوعز الزيدي بـ"اعتماد عمليات التدقيق المسبقة واللاحقة لتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف وانفاق الأموال العامة"، وأكد اهمية عدم تأخير التدقيق المالي للشركات العامة في كل سنة وأن لا تتجاوز السنة المالية لمعالجة الملاحظات، وإحالة الضروري منها الى القضاء، كما أكد اهمية الاستعانة بشركات التدقيق العالمية، وتطوير آلية تدقيق الديوان المتبعة، ومراقبة الأموال الى نهاية توظيفها في المشاريع.ووجه بمنح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين في مهامهم، ودعم عمل الديوان بكل الملاكات الوظيفية والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز مهامه.وبحث المجلس في عدد من الموضوعات والمقررات واتخذ بشأنها المقررات الآتية، منها دعماً من الحكومة لأصحاب المولدات الأهلية وضمان تزويد المواطنين بالطاقة، أقر مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز بمعدل (40) لتراً شهرياً لكل (1 كي في اي) من الانتاج، للأشهر الثلاثة القادمة، وبسعر (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار، وتهيئة كمية متوقعة للتجهيز تبلغ (1.357) مليار لتر، وتأليف لجان مشتركة مع مجالس المحافظات وجهاز ووزارة الكهرباء لمتابعة تنفيذ القرار.وجرى إقرار تمديد وزارة الكهرباء العقد الخاص بالخط العراقي التركي لمدة اربعة أشهر، وعدل المجلس قراره (254 لسنة 2026)، ليتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب بشأن الخط العراقي التركي، وتخويل الوزارة صلاحية التفاوض مع الجانب التركي للتوصل الى اتفاقية طويلة الأمد، وتحديد التعرفة وكميات التسليم والمتطلبات التجارية والفنية.وفي إطار عمل الحكومة لمكافحة الفساد، أقر المجلس اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهة رقابية على اعمال مهنة الدلالية العقارية لغرض التنظيم، واستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (39 لسنة 2015).وأقر المجلس تعاقد مع شركات الدعم اللوجستي المذكورة من قبل وزارة النفط، لتأجير المساحات المطلوبة ضمن السياج الامني لغرض انشاء مقار ومواقع عمل له لتقديم الخدمات، استناداً الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل).ولفت البيان الى أنه "حرصاً من الحكومة على توفير الأجواء اللائقة لطلبة المدارس، وتهيئة مستلزمات المدارس والمراكز الامتحانية، وافق المجلس على تمويل حساب مركز والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بفرق المبلغ المطلوب لتوفير، الماء، والقرطاسية، والوقود".وعدل المجلس قراره المرقم (169 لسنة 2023)، ليتضمن شمول الأنشطة الرياضية ودعم الاندية، وتخويل المحافظين صلاحية الصرف، ضمن توجيه صرف تخصيصات المنافع الاجتماعية، وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ، بين وسلطنة عُمان.وفي مجال النقل الجوي، اقر المجلس تخويل رئيس صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعات اتفاقيات النقل الجوي بين العراق وكل من؛ سلطنة عُمان، وفرنسا، وقبرص، ورواندا، وإعداد وزارةالخارجية وثائق التخويل الخاصة اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق.كما أقر المجلس ضوابط تنظيم عمل بعثة في العراق، والتأكيد على لإقرار مشروع قانون تصديق الاتفاق المقرّ المبرم بين العراق والصليب الأحمر، وجرت الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء للمساعدات الملاحية البحرية، واحالته الى مجلس النواب.