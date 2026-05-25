إنقاذ صيادين عراقيين من الغرق قرب ميناء البصرة النفطي
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص "المولدات الأهلية"

سياسة

2026-05-25 | 13:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص &quot;المولدات الأهلية&quot;
670 شوهد

اتخذ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، قرارات عدة بينها يخص "المولدات الأهلية".

وجاء في بيان للمجلس، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتحدث الزيدي عن "أهمية عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومجمل أدائه في مجال حماية الاموال العامة والتدقيق المالي للصرف على المشاريع، حيث استضاف المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستعراض عمل الديوان".

وأكد على "المهام المنوطة بالديوان في إطار الرقابة والوقاية، وفي مسارات مكافحة الفساد وضبط الإنفاق المالي وتشخيص المعالجات المطلوبة في التعامل مع الإنفاق الحكومي"، إذ وجه بـ"اعتماد آلية تحديد سقف أعلى للعقود، وما زاد عن السقف المحدد يجري تحويله الى لجنة مركزية اختصاصية تتولى الموافقة عليها".

كما أوعز الزيدي بـ"اعتماد عمليات التدقيق المسبقة واللاحقة لتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف وانفاق الأموال العامة"، وأكد اهمية عدم تأخير التدقيق المالي للشركات العامة في كل سنة وأن لا تتجاوز السنة المالية لمعالجة الملاحظات، وإحالة الضروري منها الى القضاء، كما أكد اهمية الاستعانة بشركات التدقيق العالمية، وتطوير آلية تدقيق الديوان المتبعة، ومراقبة الأموال الى نهاية توظيفها في المشاريع.

ووجه  رئيس الوزراء بمنح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين في مهامهم، ودعم عمل الديوان بكل الملاكات الوظيفية والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز مهامه.

وبحث المجلس في عدد من الموضوعات والمقررات واتخذ بشأنها المقررات الآتية، منها دعماً من الحكومة لأصحاب المولدات الأهلية وضمان تزويد المواطنين بالطاقة، أقر مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز بمعدل (40) لتراً شهرياً لكل (1 كي في اي) من الانتاج، للأشهر الثلاثة القادمة، وبسعر (200) دينار للتر الواحد بدلاً من (400) دينار، وتهيئة كمية متوقعة للتجهيز تبلغ (1.357) مليار لتر، وتأليف لجان مشتركة مع مجالس المحافظات وجهاز الأمن الوطني ووزارة الكهرباء لمتابعة تنفيذ القرار.

وجرى إقرار تمديد وزارة الكهرباء العقد الخاص بالخط العراقي التركي لمدة اربعة أشهر، وعدل المجلس قراره (254 لسنة 2026)، ليتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة النفط بشأن الخط العراقي التركي، وتخويل الوزارة صلاحية التفاوض مع الجانب التركي للتوصل الى اتفاقية طويلة الأمد، وتحديد التعرفة وكميات التسليم والمتطلبات التجارية والفنية.

وفي إطار عمل الحكومة لمكافحة الفساد، أقر المجلس اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهة رقابية على اعمال مهنة الدلالية العقارية لغرض التنظيم، واستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (39 لسنة 2015).

وأقر المجلس تعاقد شركة نفط الشمال مع شركات الدعم اللوجستي المذكورة من قبل وزارة النفط، لتأجير المساحات المطلوبة ضمن السياج الامني لغرض انشاء مقار ومواقع عمل له لتقديم الخدمات، استناداً الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل).

ولفت البيان الى أنه "حرصاً من الحكومة على توفير الأجواء اللائقة لطلبة المدارس، وتهيئة مستلزمات المدارس والمراكز الامتحانية، وافق المجلس على تمويل وزارة المالية حساب مركز وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بفرق المبلغ المطلوب لتوفير، الماء، والقرطاسية، والوقود".

وعدل المجلس قراره المرقم (169 لسنة 2023)، ليتضمن شمول الأنشطة الرياضية ودعم الاندية، وتخويل المحافظين صلاحية الصرف، ضمن توجيه صرف تخصيصات المنافع الاجتماعية، وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بين العراق وسلطنة عُمان.

وفي مجال النقل الجوي، اقر المجلس تخويل رئيس سلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعات اتفاقيات النقل الجوي بين العراق وكل من؛ سلطنة عُمان، وفرنسا، وقبرص، ورواندا، وإعداد وزارةالخارجية وثائق التخويل الخاصة اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق.

كما أقر المجلس ضوابط تنظيم عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، والتأكيد على مجلس النواب لإقرار مشروع قانون تصديق الاتفاق المقرّ المبرم بين العراق والصليب الأحمر، وجرت الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واحالته الى مجلس النواب.
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-25
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
عشرين
Play
عشرين
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
Play
سـ لاح وإصلاح .. مهام الحكومة الملحة! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-24
Play
٢٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-24
Play
العراق في دقيقة 24-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-24
Live Talk
Play
Live Talk
المحتوى الطبي بين المسؤولية المهنية والتأثير المجتمعي - Live Talk م٢ - الحلقة ٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-24
Play
المحتوى الطبي بين المسؤولية المهنية والتأثير المجتمعي - Live Talk م٢ - الحلقة ٣١ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-24
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
