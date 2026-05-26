5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق

ونقلت عن المصادر قولها ان "هناك عدم ممانعة من 5 فصائل مسلحة نزع أسلحتها وتسليمها إلى السلطات الحكومية العراقية"، مبينة ان "ذلك يمثل استجابة للشروط الأميركية الخاصة بنزع أسلحة الفصائل، وعدم السماح بوصول ممثليها إلى المناصب الحكومية الرفيعة في حكومة الجديدة".وأضافت ان "4 من هذه الفصائل مشمولة بعقوبات أميركية"، مشيرة الى ان "فصيلين رفضا تسليم السلاح وهما جماعتان مدرجتان على لوائح العقوبات والإرهاب الأميركية".فيما اكد مسؤول سياسي خبر موافقة بعض الفصائل نزع أسلحتها.وكان المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الجنرال ديفيد بيترايوس، قد زار قبل 10 أيام، وأجرى محادثات يُعتقد أنها تتعلق بسلاح الفصائل مع ، ورئيس البرلمان ، ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين.ورغم الكلام المتواصل عن استعداد بعض الفصائل لنزع أسلحتها، فإن الغموض ما زال يحيط بالطريقة التي سيتم بها ذلك.وذكرت مصادر مطلعة للشرق الأوسط، أن "العملية قد ترتبط بمفاوضات محددة وواضحة تقوم بها أطراف ممثلة للفصائل مع الجانب الأميركي الذي يعارض اشتراكها في الحكومة، بمعنى أنها قد تشترط نزع السلاح مقابل مواصلة المسار السياسي والحصول على مناصب حكومية".