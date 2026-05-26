القاضي فائق زيدان ومعادلة النزاهة والحياد في العمل

فعندما يقول إن أصعب القرارات ليست تلك التي تحتاج إلى معرفة قانونية فقط، بل تلك التي تحتاج إلى نزاهة وحياد وشجاعة، فهو يلفت الانتباه إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن دائماً في فهم القانون، بل في القدرة على تطبيقه بعدالة.يعكس حديث القاضي فهماً بأن المواقع المهمة لا تختبر الإنسان من خلال كفاءته المهنية وحدها، وإنما من خلال ثباته أمام الضغوط والمؤثرات. فالمعرفة قد تساعد على الوصول إلى المنصب، لكن الحفاظ على الثقة يتطلب التزاماً أخلاقياً مستمراً.كما أن تأكيد القاضي زيدان على الشجاعة إلى جانب النزاهة والحياد يحمل دلالة مهمة؛ لأن العدالة لا تتحقق بمجرد معرفة الصواب، بل تحتاج القدرة على اتخاذه.وفي ختام حديثه، يوجه زيدان رسالة واضحة مفادها أن المواقف المصيرية لا تكشف مستوى الخبرة بقدر ما تكشف طبيعة المبادئ التي يقف عليها الإنسان. لذلك فإن القيمة الحقيقية لأي مسؤول لا تُقاس بما يملكه من معرفة، بل بما يملكه من استقلال وعدالة عند اتخاذ القرار.