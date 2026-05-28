الزيدي والسوداني يؤكدان أهمية إدامة التفاهمات لاستكمال التشكيلة الحكومية

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ".وأضاف البيان "شهد اللقاء تبادل التهاني بمناسبة المبارك، واستعراض أبرز المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية إدامة التفاهمات بين الأطراف السياسية لاستكمال التشكيلة الحكومية، والتاكيد على دعم الحكومة بتنفيذ خططها التنموية، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي".