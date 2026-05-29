من رجل الاقتصاد لرجل الدولة.. الزيدي يطرح نموذج الإدارة والتنمية بعد سنوات السياسة التقليدية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من رجل الاقتصاد لرجل الدولة.. الزيدي يطرح نموذج الإدارة والتنمية بعد سنوات السياسة التقليدية

سياسة

2026-05-29 | 12:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من رجل الاقتصاد لرجل الدولة.. الزيدي يطرح نموذج الإدارة والتنمية بعد سنوات السياسة التقليدية
167 شوهد

السومرية نيوز - سياسي
بعد أكثر من عقدين من التجارب السياسية التي تعاقبت على إدارة الدولة العراقية منذ عام 2003، برز رئيس الوزراء علي الزيدي بوصفه نموذجاً مختلفاً في قيادة الحكومة، مستنداً إلى خلفية اقتصادية وإدارية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات متراكمة على المستويات الاقتصادية والخدمية والسياسية.

ويرى مراقبون أن "وصول الزيدي إلى رئاسة الوزراء مثّل تحولاً لافتاً في طبيعة إدارة السلطة التنفيذية، إذ انتقل المشهد من هيمنة الشخصيات السياسية التقليدية إلى حضور شخصية ذات طابع اقتصادي وإداري، تركز على الملفات التنفيذية والخطط العملية أكثر من الخطابات السياسية والصراعات الحزبية".
ويؤكد مراقبون أن "الزيدي جاء في مرحلة حساسة تتطلب إدارة تعتمد الحسابات الاقتصادية والتنموية، بالتزامن مع متغيرات إقليمية ودولية معقدة، ما جعل تجربته تحظى بمتابعة واسعة داخل العراق وخارجه، خصوصاً مع ما يصفونه بالدعم المحلي والعربي والدولي الذي رافق توليه المنصب".
ويشير متابعون إلى أن "ما يميز تجربة الزيدي هو كونه من أصغر الشخصيات التي تولت قيادة الحكومة العراقية، الأمر الذي أضفى على المشهد السياسي طابعاً مختلفاً، مع حضور خطاب حكومي يركز على الدولة والخدمة والإدارة بدلاً من الانشغال بالسجالات السياسية التقليدية".
وبحسب مراقبين، فإن "الحكومة الحالية اعتمدت منذ أيامها الأولى على العمل الهادئ بعيداً عن الضجيج الإعلامي، عبر إطلاق سلسلة من الخطط الآنية وطويلة الأمد لمعالجة ملفات متعددة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بينها الكهرباء والطاقة والإسكان والبنى التحتية والخدمات وفرص العمل والاستثمار والإصلاح الإداري".
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن "خلفية الزيدي الاقتصادية انعكست على طبيعة القرارات الحكومية، إذ اتجهت الحكومة إلى التركيز على تنويع الاقتصاد، وتحريك المشاريع الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تبني رؤية تقوم على تقليل الاعتماد الأحادي على النفط".
ويؤكد مراقبون أن "الحكومة الحالية تحاول إحداث تغيير تدريجي في بنية الإدارة الحكومية، من خلال الانتقال من الحلول المؤقتة إلى التخطيط طويل الأمد".
كما يلفت متابعون إلى أن "الزيدي نجح في تقديم صورة مختلفة لرئاسة الوزراء، تقوم على الحضور التنفيذي والمتابعة الميدانية، مع التركيز على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، عبر مشاريع وخدمات ملموسة على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بالوعود السياسية".
ويعتقد مراقبون أن "الدعم الإقليمي والدولي للحكومة الحالية يعود إلى اعتمادها خطاباً متوازناً في السياسة الخارجية، بالتوازي مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على الشراكات العربية والدولية، ما ساهم في تعزيز حضور العراق في المحيطين العربي والإقليمي".
ويرى محللون أن "تجربة الزيدي ما تزال في طور الاختبار، إلا أن المؤشرات الحالية – بحسب وصفهم – تعكس محاولة جدية لبناء نموذج حكومي يعتمد الإدارة والتخطيط والتنمية، في بلد أنهكته الأزمات السياسية والخدمية لسنوات طويلة".
ويؤكد مراقبون أن "التحدي الأكبر أمام الحكومة الحالية يتمثل في ترجمة الخطط والمشاريع إلى نتائج مستدامة يشعر بها المواطن العراقي بشكل مباشر، إلا أنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في طبيعة إدارة الدولة، مع صعود جيل جديد من القيادات التنفيذية التي تركز على الاقتصاد والخدمات والتنمية بوصفها".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
Play
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Play
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
Play
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
Play
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
Play
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
Play
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
Play
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
Play
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Play
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
Play
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
Play
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
Play
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
Play
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
Play
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
Play
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25

اخترنا لك
الزيدي والسوداني يؤكدان أهمية إدامة التفاهمات لاستكمال التشكيلة الحكومية
15:06 | 2026-05-28
الزيدي والمالكي يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة
14:18 | 2026-05-28
الزيدي: لن نسمح بابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق
11:29 | 2026-05-28
النزاهة تعلن تصعيد أعمالها التدقيقية والتحقيقية في عقود حكومية
11:15 | 2026-05-28
الأعرجي من موسكو: العراق ليس ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات
10:39 | 2026-05-28
السيد الصدر يوجه بإكمال انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي خلال أسبوع (وثيقة)
04:48 | 2026-05-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.