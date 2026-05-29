من رجل الاقتصاد لرجل الدولة.. الزيدي يطرح نموذج الإدارة والتنمية بعد سنوات السياسة التقليدية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565552-639156680225519774.jpeg
من رجل الاقتصاد لرجل الدولة.. الزيدي يطرح نموذج الإدارة والتنمية بعد سنوات السياسة التقليدية
سياسة
2026-05-29 | 12:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
السومرية نيوز
- سياسي
بعد أكثر من عقدين من التجارب السياسية التي تعاقبت على
إدارة الدولة العراقية
منذ عام 2003، برز
رئيس الوزراء
علي الزيدي
بوصفه نموذجاً مختلفاً في قيادة الحكومة، مستنداً إلى خلفية اقتصادية وإدارية، في وقت يواجه فيه
العراق
تحديات متراكمة على المستويات الاقتصادية والخدمية والسياسية.
ويرى مراقبون أن "وصول
الزيدي
إلى
رئاسة الوزراء
مثّل تحولاً لافتاً في طبيعة إدارة
السلطة التنفيذية
، إذ انتقل المشهد من هيمنة الشخصيات السياسية التقليدية إلى حضور شخصية ذات طابع اقتصادي وإداري، تركز على الملفات التنفيذية والخطط العملية أكثر من الخطابات السياسية والصراعات الحزبية".
ويؤكد مراقبون أن "الزيدي جاء في مرحلة حساسة تتطلب إدارة تعتمد الحسابات الاقتصادية والتنموية، بالتزامن مع متغيرات إقليمية ودولية معقدة، ما جعل تجربته تحظى بمتابعة واسعة داخل
العراق
وخارجه، خصوصاً مع ما يصفونه بالدعم المحلي والعربي والدولي الذي رافق توليه المنصب".
ويشير متابعون إلى أن "ما يميز تجربة الزيدي هو كونه من
أصغر
الشخصيات التي تولت قيادة
الحكومة العراقية
، الأمر الذي أضفى على المشهد السياسي طابعاً مختلفاً، مع حضور خطاب حكومي يركز على الدولة والخدمة والإدارة بدلاً من الانشغال بالسجالات السياسية التقليدية".
وبحسب مراقبين، فإن "الحكومة الحالية اعتمدت منذ أيامها الأولى على العمل الهادئ بعيداً عن الضجيج الإعلامي، عبر إطلاق سلسلة من الخطط الآنية وطويلة الأمد لمعالجة ملفات متعددة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بينها الكهرباء والطاقة والإسكان والبنى التحتية والخدمات وفرص العمل والاستثمار والإصلاح الإداري".
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن "خلفية الزيدي الاقتصادية انعكست على طبيعة القرارات الحكومية، إذ اتجهت الحكومة إلى التركيز على تنويع الاقتصاد، وتحريك المشاريع الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تبني رؤية تقوم على تقليل الاعتماد الأحادي على النفط".
ويؤكد مراقبون أن "الحكومة الحالية تحاول إحداث تغيير تدريجي في بنية
الإدارة الحكومية
، من خلال الانتقال من الحلول المؤقتة إلى التخطيط طويل الأمد".
كما يلفت متابعون إلى أن "الزيدي نجح في تقديم صورة مختلفة لرئاسة الوزراء، تقوم على الحضور التنفيذي والمتابعة الميدانية، مع التركيز على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، عبر مشاريع وخدمات ملموسة على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بالوعود السياسية".
ويعتقد مراقبون أن "الدعم الإقليمي والدولي للحكومة الحالية يعود إلى اعتمادها خطاباً متوازناً في السياسة الخارجية، بالتوازي مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على الشراكات العربية والدولية، ما ساهم في تعزيز حضور العراق في المحيطين العربي والإقليمي".
ويرى محللون أن "تجربة الزيدي ما تزال في طور الاختبار، إلا أن المؤشرات الحالية – بحسب وصفهم – تعكس محاولة جدية لبناء نموذج حكومي يعتمد الإدارة والتخطيط والتنمية، في بلد أنهكته الأزمات السياسية والخدمية لسنوات طويلة".
ويؤكد مراقبون أن "التحدي الأكبر أمام الحكومة الحالية يتمثل في ترجمة الخطط والمشاريع إلى نتائج مستدامة يشعر بها المواطن العراقي بشكل مباشر، إلا أنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في طبيعة
إدارة الدولة
، مع صعود جيل جديد من القيادات التنفيذية التي تركز على الاقتصاد والخدمات والتنمية بوصفها".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
مرصد يطرح مقترحا لإنقاذ الاقتصاد العراقي
04:59 | 2026-03-07
نائب: نمضي بدعم مشاريع الإعمار والتنمية وبناء مؤسسات الدولة
18:11 | 2026-05-18
الحكيم يجتمع بنواب "قوى الدولة" ويعلن موقفاً صريحاً تجاه تكليف الزيدي
05:22 | 2026-05-14
المرشد الايراني: الإدارة الجديدة لهرمز ستجلب الهدوء والفوائد لدول الخليج
08:16 | 2026-04-30
علي
الزيدي
إدارة الدولة العراقية
الحكومة العراقية
السلطة التنفيذية
الإدارة الحكومية
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموت يفجع الفنان المصري أحمد حلمي
فن وثقافة
48.85%
04:25 | 2026-05-29
الموت يفجع الفنان المصري أحمد حلمي
04:25 | 2026-05-29
ميزة جديدة في واتساب تسمح بالتواصل دون كشف الرقم
تكنولوجيا
21.04%
08:29 | 2026-05-28
ميزة جديدة في واتساب تسمح بالتواصل دون كشف الرقم
08:29 | 2026-05-28
بغداد.. بلدية المنصور تصدر توضيحا يخص "هدم قاعة"
محليات
16.56%
10:24 | 2026-05-28
بغداد.. بلدية المنصور تصدر توضيحا يخص "هدم قاعة"
10:24 | 2026-05-28
العراق يشهد حالة نادرة الأسبوع المقبل غابت لسنوات
محليات
13.54%
03:07 | 2026-05-29
العراق يشهد حالة نادرة الأسبوع المقبل غابت لسنوات
03:07 | 2026-05-29
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
اخترنا لك
الزيدي والسوداني يؤكدان أهمية إدامة التفاهمات لاستكمال التشكيلة الحكومية
15:06 | 2026-05-28
الزيدي والمالكي يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة
14:18 | 2026-05-28
الزيدي: لن نسمح بابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق
11:29 | 2026-05-28
النزاهة تعلن تصعيد أعمالها التدقيقية والتحقيقية في عقود حكومية
11:15 | 2026-05-28
الأعرجي من موسكو: العراق ليس ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات
10:39 | 2026-05-28
السيد الصدر يوجه بإكمال انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي خلال أسبوع (وثيقة)
04:48 | 2026-05-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.