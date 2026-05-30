ترقب سياسي في العراق: خطوات حكومية مرتقبة حول سلاح الفصائل بعد العيد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565579-639157233862894587.webp
ترقب سياسي في العراق: خطوات حكومية مرتقبة حول سلاح الفصائل بعد العيد
سياسة
2026-05-30 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الشرق الاوسط
413 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
قالت مصادر عراقية، إن
رئاسة الوزراء
علي الزيدي
ستجري مشاورات مكثفة بعد
عيد الأضحى
، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، بينما ظهرت بوادر أولية لتحركات تتعلق بتفكيك أجنحة مسلحة، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، وذلك حسبما نقلت
صحيفة الشرق الأوسط
.
وتقول المصادر إن
رئيس الوزراء
علي الزيدي
أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات، وتبادل رسائل مباشرة، مع قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة، ضمن مسعى لوضع آليات تدريجية لتسليم السلاح، مع التركيز على مرحلة ما بعد العيد، بوصفها نقطة انطلاق محتملة لتنفيذ إجراءات عملية.
وكانت 5 فصائل مسلحة -حتى الآن- قد أعلنت استعدادها المبدئي لتسليم أسلحتها، دون تحديد تفاصيل أو جداول زمنية واضحة، في خطوة يُنظر إليها على أنها بداية اختبار سياسي وأمني لمسار تفكيك التشكيلات المسلحة خارج الدولة، في بلد لا تزال تعمل فيه نحو 20 جماعة مسلحة خارج السيطرة الرسمية الكاملة، وفق تقديرات سياسية.
آليات تسليم السلاح
وحسب المصادر، فإن الحكومة تعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع قيادات سياسية وكتل تمتلك أجنحة مسلحة؛ خصوصاً داخل "الإطار التنسيقي"، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول آليات التسليم وإعادة دمج العناصر المسلحة في القوات النظامية أو مؤسسات
الدولة المدنية
.
وفي تطور لافت، أعلن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر
الانفكاك عن فصيله المسلح "سرايا السلام" وتسليم أسلحته ومقراته إلى الدولة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة داعمة لمسار رئيس الوزراء، ومن شأنها زيادة الضغط السياسي على بقية الفصائل لاتخاذ خطوات مماثلة.
وقالت تلك المصادر إن إعادة هيكلة "سرايا السلام" شملت فك ارتباط 3 ألوية رئيسية تضم نحو 9 آلاف عنصر، وإعادة وضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بعيداً عن أي ارتباط تنظيمي أو سياسي سابق، الأمر الذي قد يسهل عملية دمجها لاحقاً ضمن مؤسسات الدولة.
عودة
الصدر
في المقابل، تتباين مواقف الفصائل الأخرى. فبينما أعلنت بعض القوى السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة نيتها عدم الانخراط في الحكومة الحالية، تبدي فصائل أخرى تأييداً مشروطاً لأي خطوات إصلاحية، مع اشتراط ضمانات تتعلق بالمستقبل القانوني لعناصرها.
أما فصيل "النجباء" فجدّد موقفه الرافض لتسليم السلاح خارج إطار ما يصفه بـ"المسار العقائدي"، في حين تتبنى فصائل أخرى خطاباً أكثر مرونة دون التزام معلن بجدول زمني.
وقال مصدر داخل "الإطار التنسيقي"، إن خطوة تفكيك "سرايا السلام" قد تفتح الباب أمام إعادة تموضع سياسي أوسع للتيار الصدري، وقد تمنح الحكومة مساحة أكبر للتحرك في ملف الفصائل المسلحة.
اختبار حاسم
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، إن خطوة الصدر "ستعزز قدرة الحكومة على ضبط السلاح غير الخاضع للدولة، وستضعف مبررات استمرار الفصائل الرافضة للتسليم"، بحسب الصحيفة.
وأضاف الدعمي أن بعض عناصر "سرايا السلام" منضوون ضمن
هيئة الحشد الشعبي
ويتقاضون رواتبهم منها، بينما يتوقع أن يعاد دمج الجانب المدني من الفصيل ضمن تشكيلات مدنية تعمل في المجال الإنساني.
ويرى مراقبون أن المسار الحالي -رغم بدايته المحدودة- قد يمثل اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية مرتبطة بتوازنات القوى داخل البيت الشيعي خصوصاً.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
خطة نزع سلاح الفصائل في العراق
06:17 | 2026-05-03
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
03:03 | 2026-05-26
الإطار التنسيقي يقرر المضيّ باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد
15:50 | 2026-05-20
دوري نجوم العراق: 5 مواجهات مرتقبة اليوم تتصدرها قمة الشرطة والزوراء
04:00 | 2026-04-13
ترقب سياسي في العراق
خطوات حكومية مرتقبة حول سلاح الفصائل بعد العيد
صحيفة الشرق الأوسط
هيئة الحشد الشعبي
الدولة المدنية
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
رئيس الوزراء
الحشد الشعبي
مقتدى الصدر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموت يفجع الفنان المصري أحمد حلمي
فن وثقافة
51.2%
04:25 | 2026-05-29
الموت يفجع الفنان المصري أحمد حلمي
04:25 | 2026-05-29
بغداد.. بلدية المنصور تصدر توضيحا يخص "هدم قاعة"
محليات
19.98%
10:24 | 2026-05-28
بغداد.. بلدية المنصور تصدر توضيحا يخص "هدم قاعة"
10:24 | 2026-05-28
العراق يشهد حالة نادرة الأسبوع المقبل غابت لسنوات
محليات
15.28%
03:07 | 2026-05-29
العراق يشهد حالة نادرة الأسبوع المقبل غابت لسنوات
03:07 | 2026-05-29
أسباب اغلاق أطول جسور العراق
محليات
13.55%
05:42 | 2026-05-29
أسباب اغلاق أطول جسور العراق
05:42 | 2026-05-29
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
اخترنا لك
من رجل الاقتصاد لرجل الدولة.. الزيدي يطرح نموذج الإدارة والتنمية بعد سنوات السياسة التقليدية
12:11 | 2026-05-29
الزيدي والسوداني يؤكدان أهمية إدامة التفاهمات لاستكمال التشكيلة الحكومية
15:06 | 2026-05-28
الزيدي والمالكي يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة
14:18 | 2026-05-28
الزيدي: لن نسمح بابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق
11:29 | 2026-05-28
النزاهة تعلن تصعيد أعمالها التدقيقية والتحقيقية في عقود حكومية
11:15 | 2026-05-28
الأعرجي من موسكو: العراق ليس ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات
10:39 | 2026-05-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.