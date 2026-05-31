واشنطن تشيد بدور العراق المحوري والداعم لفرض الأمن والاستقرار الإقليميين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس علي فالح ، استقبل اليوم الأحد، القائم بأعمال لدى ، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات وتوسعتها في جميع المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين الصديقين".وأشار الزيدي، إلى "ضرورة التواصل البناء بين البلدين، وإدامة العمل المشترك في إطار اتفاقية الإطار الستراتيجي ومذكرات التفاهم الثنائية، إلى جانب التأكيد على التزام الجانبين بتعزيز الشراكة والتنسيق إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأمريكي عن "تقدير بلاده لمساعي العراق بتعزيز الشراكات الثنائية وبمختلف المجالات، مشيداً بدوره المحوري ومساعيه الداعمة لفرض الأمن والاستقرار الإقليميين".