البرتغال تبحث إعادة فتح سفارتها في بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي ونظيره اولو رانجيل، إعادة فتح سفارة في .

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "تلقى وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية ، رانجيل، وفي مستهل الاتصال، قدّم الوزير تهانيه لفؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وإعادة تسلّمه مهام ، متمنياً له النجاح في أداء مهامه".

وشهد الاتصال وفق البيان "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية والجمهورية البرتغالية، ومناقشة إمكانية إعادة فتح السفارة البرتغالية في ، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".



وتناول الجانبان العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل مواصلة تعزيزها وتطويرها، مؤكدين أهمية دعم للجهود العراقية في هذا الإطار، كما بحث الوزيران آفاق التعاون والتنسيق في الساحة الدولية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في المنطقة وتأثير العمليات العسكرية في على الأمن والاستقرار الإقليميين والاقتصاد العالمي.



وفي ختام الاتصال، وجّه وزير الخارجية البرتغالي دعوة رسمية إلى حسين لزيارة البرتغال خلال الشهر المقبل، بهدف مواصلة المشاورات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.