السامرائي يبحث في إقليم كردستان عدد من الملفات الوطنية والتطورات المرتبطة بالمرحلة الحالية

وبحث الجانبان، وفق بيان لمكتب ، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وأربيل، بما يضمن معالجة الملفات المشتركة وفق الدستور والقوانين النافذة، ويحافظ على استقرار البلاد ويدعم عمل المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات.كما ناقش اللقاء ملف استكمال التشكيلة الوزارية، والتأكيد على ضرورة إنجاز ما تبقى من الاستحقاقات الحكومية وفق الاستحقاقات الانتخابية والسياسية والوطنية، بما يعزز الشراكة بين القوى السياسية ويدعم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها خلال المرحلة المقبلة.وكان قد التقى السامرائي، في ، رئيس ، ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات المشهد السياسي وعدد من الملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، بما يدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل مؤسسات الدولة، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال الكابينة الحكومية وفق الاستحقاقات الانتخابية والسياسية والوطنية، وبما ينسجم مع التفاهمات القائمة بين القوى السياسية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.كما تناول اللقاء – بحسب البيان - أهمية تعزيز التعاون بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا المشتركة بروح التفاهم والشراكة، بما يخدم مصالح جميع العراقيين ويسهم في دعم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.ووصل رئيس تحالف العزم، المهندس ، اليوم الاثنين، إلى إقليم في زيارة رسمية.وكان في استقباله بمطار الدولي وزير داخلية الإقليم، .وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل السياسي والتباحث حول الملفات الوطنية المشتركة بين بغداد وأربيل.