بغداد تبحث مع واشنطن ملف السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق

وذكر بيان لوزارة العدل، ان شواني "استقبل القائم بالأعمال في لدى ، الذي قدّم تهانيه للوزير بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للعدل في الحكومة الحالية".وجرى خلال اللقاء "بحث ملف السجناء المنقولين من إلى العراق، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وواشنطن في ما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للعراق لاسيما ما يرتبط بتكاليف الإيواء، استناداً إلى التفاهمات والاتفاقات القائمة بين الجانبين".وأكد الوزير "أهمية مواصلة دعم للعراق في هذا الملف، مشدداً على ضرورة قيام بدور فاعل في التواصل مع الدول التي لديها رعايا مودعون في المؤسسات الإصلاحية العراقية، بما يسهم في تسريع إجراءات استلامهم وإعادتهم إلى بلدانهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة".من جانبه، أشاد هارتس "بالجهود التي تبذلها متمثلة بوزارة العدل في إدارة هذا الملف المعقد، مثمناً تحمل العراق مسؤوليات كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي في ما يتعلق بالنزلاء المرتبطين بملفات الإرهاب".وأكد أن "العراق يمثل شريكاً أساسياً في إطار لمكافحة الإرهاب، مجدداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون وتقديم الدعم اللازم بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".