آميدي يؤكد لهاريس أهمية توسيع آفاق التعاون ضمن اتفاقية الإطار

أكد رئيس الجمهورية ، أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، وذلك خلال استقباله القائم بأعمال لدى .

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة".

ونقلت البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده "أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، ولفت إلى أن "العراق حريص على مسك الملف الأمني للبلاد، والانفتاح في علاقاته مع جميع الدول على أساس مصالح شعبه واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وشدد على "أهمية العمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والسلم الإقليميين".



من جانبه، أعرب القائم بأعمال عن دعم بلاده لأمن العراق واستقراره وسيادته، مؤكداً حرص على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومشيداً بالدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهوده في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والتفاهم بين دول المنطقة.