الوزارات الشاغرة تترقب الحسم.. حراك سياسي لإنهاء "أزمة الحقائب التسع"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: اتفاق سلام ليس أمرا هينا بالنسبة لإيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565812-639159849442736932.webp
الوزارات الشاغرة تترقب الحسم.. حراك سياسي لإنهاء "أزمة الحقائب التسع"
سياسة
2026-06-02 | 04:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
299 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
عاد ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة
علي الزيدي
إلى واجهة الحراك السياسي، مع ترقب استئناف المفاوضات بين الكتل لحسم الوزارات التسع التي لم تنل ثقة
مجلس النواب
خلال جلسة تشكيل الحكومة، وسط تأكيدات نيابية بأن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم مرشحين أكثر كفاءة وتخصصاً، لاسيما للحقائب ذات الطابع الخدمي والاقتصادي.
ورغم مرور الحكومة بمرحلة منح الثقة، إلا أن الوزارات المؤجلة ما تزال تمثل اختباراً مبكراً لقدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات، وتقديم أسماء تحظى بالقناعة البرلمانية، بعد أن أظهر التصويت السابق عدم قبول عدد من المرشحين، نتيجة ضعف القناعة بالسير الذاتية أو عدم حصولهم على الأصوات الكافية.
وفي هذا السياق، اتفق الأمين العام لحركة
عصائب أهل
الحق الشيخ
قيس الخزعلي
، ورئيس ائتلافِ الأساسِ العراقي
محسن المندلاوي
، أمس الاثنين، على أهميةَ استكمالِ الكابينةِ الوزاريةِ وتعزيزِ الاستقرارِ السياسي.
وذكر
المكتب الإعلامي
للشيخ الخزعلي، في بيان صحفي، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبِهِ ببغدادَ، رئيس ائتلافِ الأساسِ العراقي محسن المندلاوي، لبحثِ آخرِ المستجداتِ السياسيةِ على الساحةِ العراقية".
وأكدَ الشيخ الخزعلي، ضرورةَ مواصلةِ العملِ المشتركِ بينَ القوى السياسيةِ لتجاوزِ التحدياتِ الراهنةِ، ودعمِ الخطواتِ الكفيلةِ بتعزيزِ مؤسساتِ الدولةِ وترسيخِ الاستقرار.
وأضاف البيان، أن "اللقاءُ شهد مناقشةَ أهميةِ استكمالِ الكابينةِ الوزارية، بما يُسهمُ في تعزيزِ أداءِ الحكومةِ وتمكينِها من تنفيذِ برنامجِها الخدميِّ والتنموي، وبما يحققُ تطلعاتِ المواطنينَ في مختلفِ المحافظات".
كما تناولَ الجانبانِ مُجملَ الأوضاعِ السياسيةِ في البلادِ، والتأكيدَ على أهميةِ تعزيزِ التفاهماتِ بينَ القوى الوطنيةِ ودعمِ الاستقرارِ السياسيِّ، بما ينعكسُ إيجاباً على مسارِ بناءِ الدولةِ وتقديمِ الخدماتِ وتحقيقِ المصالحِ العُليّا للشعبِ العراقي".
دعم حكومة
الزيدي
بدوره، قال النائب عن كتلة "تقدم" النيابية
عادل المحلاوي
إن "الأمل كبير بدعم الكتل السياسية لحكومة
علي الزيدي
"، مبيناً أن "تحالف تقدم يدعم الحكومة في مواجهة التحديات المقبلة، لاسيما أن
رئيس الوزراء
رجل اقتصاد وقادر على التعامل مع العقبات الاقتصادية".
وأضاف المحلاوي، أن "عدم حصول بعض الوزارات على الثقة أمر يحدث في كل تشكيل حكومي، ولا يعدُّ حالة استثنائية"، موضحاً أن "القضية ترتبط بقناعات أعضاء
مجلس النواب
تجاه المرشحين"، فيما أشار إلى أن "اجتماعات رؤساء الكتل السياسية ستتجه نحو ترشيح أسماء جديدة لشغل المناصب الوزارية المؤجلة".
من جانبها، قالت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، النائب سوزان
السعد
، إن "تمرير بقية الوزارات يفترض أن يتم بعد
عطلة
الفصل التشريعي"، مشيرة إلى أن "وزارات مثل
التعليم العالي
، والإعمار والإسكان، والتخطيط، تحتاج إلى شخصيات كفوءة وقادرة على تحمل المسؤولية".
وأوضحت السعد، أن "عدم تمرير بعض الأسماء جاء نتيجة عدم قناعة عدد من أعضاء مجلس النواب، إذ أعيد التصويت أكثر من مرة من دون أن يحقق بعض المرشحين العدد المطلوب، والبالغ بحدود 166 أو 167 صوتاً"، لافتة إلى أن "بعض المرشحين حصلوا على أرقام متدنية لا تكفي لنيل الثقة".
وأضافت أن "عدم قناعة المجلس ببعض المرشحين أمر إيجابي، لأنه يفتح المجال أمام تقديم سير ذاتية أكثر كفاءة وغزارة وتخصصاً، خصوصاً في الوزارات المهمة"، مؤكدة أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق الكتل السياسية ورئيس الوزراء في اختيار أسماء قادرة على إدارة المرحلة المقبلة".
استحقاقات الكتل السياسية
بدوره، قال النائب عن كتلة "خدمات" محمود
فالح الشمري
إن "مجلس النواب صوّت على 14 وزارة، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات أخرى"، مبيناً أن "استكمال الكابينة الوزارية يفترض أن يتم خلال المرحلة المقبلة".
وأكد الشمري أن "ملف الوزارات المؤجلة مرتبط باستحقاقات الكتل السياسية وعدد مقاعدها الانتخابية"، موضحاً أن "كل كتلة تعرف استحقاقها داخل الكابينة الوزارية، كما أن كتلة (خدمات) لديها استحقاق ضمن الوزارات المؤجلة".
وبين، أن "ملف الوزارات التسع تحول من محطة تأجيل داخل جلسة منح الثقة إلى اختبار سياسي جديد أمام الكتل، إذ سيكون حسمه مرتبطاً بقدرتها على تقديم مرشحين يحظون بثقة البرلمان، وينسجمون مع متطلبات المرحلة الحكومية المقبلة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حراك سعودي إيراني يواكب "تفاهمات واشنطن وطهران" لإنهاء الحرب
06:00 | 2026-05-06
توافقات سياسية تهدف لتمرير الحقائب الوزارية المتبقية "دفعة واحدة" داخل البرلمان
04:07 | 2026-05-24
وزارات شاغرة في حكومة الزيدي... إليكم تفاصيل التشكيل!
05:43 | 2026-05-25
بغداد تستقبل وفد الإقليم.. حراك لحسم "رواتب آذار" وتوحيد "النظام الجمركي"
06:13 | 2026-04-05
الوزارات الشاغرة تترقب الحسم
حراك سياسي لإنهاء "أزمة الحقائب التسع"
المكتب الإعلامي
محسن المندلاوي
التعليم العالي
السومرية نيوز
عادل المحلاوي
مكتب الإعلام
رئيس الوزراء
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
محليات
44.46%
15:15 | 2026-05-31
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
15:15 | 2026-05-31
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
منوعات
23.55%
13:03 | 2026-06-01
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
محليات
16.27%
06:33 | 2026-06-01
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
06:33 | 2026-06-01
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
رياضة
15.72%
12:08 | 2026-05-31
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
12:08 | 2026-05-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
نشرة أخبار السومرية
١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
Live Talk
التعليم الطبي في زمن المنصات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
اخترنا لك
واشنطن تصف بيان الإطار حول حصر السلاح بـ"النقلة النوعية" لمستقبل العراق
06:15 | 2026-06-02
الحكيم: خارطة طريق وطنية لحصر السلاح بيد الدولة.. وشهر أيلول محطة مفصلية
04:26 | 2026-06-02
الأمن النيابية تكشف آخر تطورات إقرار قانون الحشد الشعبي
02:38 | 2026-06-02
آميدي يؤكد لهاريس أهمية توسيع آفاق التعاون ضمن اتفاقية الإطار
17:56 | 2026-06-01
الإطار التنسيقي يؤيد مشروع حصر السلاح بيد الدولة
17:37 | 2026-06-01
بغداد تبحث مع واشنطن ملف السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق
11:30 | 2026-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.