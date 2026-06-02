الحكيم: خارطة طريق وطنية لحصر السلاح بيد الدولة.. وشهر أيلول محطة مفصلية

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، ، وجود "خارطة طريق" واضحة يتم العمل عليها حالياً لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالبرنامج الحكومي لحكومة ، وبما يضمن تعزيز هيبة المؤسسات الأمنية الوطنية.



وفيما يخص تواجد ، أشار السيد إلى وجود ترقب سياسي وفصائلي لشهر أيلول المقبل، الذي يمثل الموعد المفترض لانتهاء مهام التحالف الدولي في ، مؤكداً أن "فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل موعد نهاية وجود التحالف الدولي لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة".

ولفت إلى، أن "هناك انسجاماً كبيراً بين الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وممثلي البرلمان، بما يخدم المحافظة"، منوهاً إلى أن " الأشرف تشكل أهمية كبيرة لما تمتلكه من خصوصية بوجود العتبات والمرجعية الدينية، لذلك تستحق بنى تحتية متكاملة ضمن الملفات التي تحقق مسار التنمية والإعمار".