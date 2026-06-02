ترامب بشأن المحادثات مع إيران: جارية بشكل مستمر
المزيد
انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحادية والثمانين
سياسة
2026-06-02 | 12:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء،
العراق
نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحادية والثمانين، وذلك خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة في
مقر الأمم المتحدة
بمدينة
نيويورك
.
وذكرت
وزارة الخارجية
، أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت
العراق
نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحادية والثمانين، وذلك خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة في
مقر الأمم المتحدة
بمدينة
نيويورك
".
وتابعت، أن "هذا الانتخاب يعكس الثقة التي يحظى بها العراق لدى
الأمم المتحدة
والمجتمع الدولي، وتقديراً لجهوده في دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال اضطلاعه بدور الميسّر في هذا المجال، بما أسهم في تعزيز التوافق بين الدول النامية والدفاع عن أولوياتها داخل الأمم المتحدة، وعزّز مكانته شريكاً فاعلاً في دفع أجندة التنمية والتعاون الدولي".
وأكملت، أن "العراق، من خلال هذا المنصب، يتطلع إلى الإسهام بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والمشاركة في تطوير أساليب عمل الجمعية العامة وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن تعزيز دور العراق ومكانته على الساحة الدولية".
ولفتت الى ان "هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للسياسة الخارجية العراقية المتوازنة والمعتدلة التي تنتهجها
الحكومة العراقية
، وللجهود الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك".
وأشارت الى أنه "يُعد انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحادية والثمانين إنجازاً دبلوماسياً مهماً يعزز مكانته داخل منظومة الأمم المتحدة، ويؤكد دوره المتنامي في دعم الحوار والتعاون الدولي وترسيخ مبادئ العمل متعدد الأطراف".
