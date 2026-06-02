بينها اعادة تقييم المديرين العامين.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأكد الزيدي، في حديثه خلال الجلسة، "اعتماد الحكومة منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات"، مشدداً في الوقت نفسه على "تحمل الوزارة المعنية مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء، وذلك حفاظاً على المال العام، ومن أجل ضمان جودة التنفيذ".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، استناداً لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي".كما وجّه "بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وكذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي- أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين".وفي هذا السياق، خوّل مجلس الوزراء " صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي".وجرى تخويل "رئيس صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين وأوزبكستان، استناداً الى أحكام الدستور العراقي".كما خول المجلس " صلاحية أخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يؤدي الى تقليل الإنفاق، ووصول المفردات الى الفئات الفقيرة والهشة، واستمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة".وصوّت المجلس بالموافقة على "توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول الى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم، و على مرحلتين، وخلال مدّة شهرين ونصف، ورفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل الى (420) ألف برميل/ يوم، وعلى ثلاث مراحل".كما تضمّنت التوصيات منح " الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ FCC في ، وعبر الشركة اليابانية المشغلة".وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على "تعاقد مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من النفط الخام (خام الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على ، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار".وأقر مجلس الوزراء "مشروع لقانون تنظيم الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، وإحالته الى لإقراره استناداً الى احكام الدستور".وخوّل المجلس "وزير العدل صلاحية التفاوض وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الأرميني، في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وفق أحكام الدستور العراقي".وأقر مجلس الوزراء "احتساب المدّة التي ترافقت مع الأحداث العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي، عذراً مشروعاً للأجانب، في ما يتعلق بالإقامة في العراق، ووفقاً لقانون الإقامة (76 لسنة 2017)".