تقرير: العراق يستجيب لطلب أمريكي بعدم دمج فصائل "التنسيقية" في المؤسسات الأمنية

واستند التقرير إلى تصريحات نائب العسكرية المشتركة، ، التي أكدت استبعاد فصائل "تنسيقية المقاومة الإسلامية" من خطط الدمج الحكومية. تشمل الفصائل المستبعدة كلاً من: " " العراقي، "حركة النجباء"، "كتائب "، و"أولياء الله الأوفياء".وأشارت الإذاعة إلى أن الرسالة الأمريكية لرئيس الوزراء كانت حاسمة في رفض شمول أي فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخطة الدمج، معتبرةً أن دمجها سيعزز النفوذ الإيراني داخل مفاصل .الإطار التنسيقي قيّم استبعاد هذه الفصائل – بحسب التقرير - بأنه توجه أمريكي يهدف في مرحلة لاحقة إلى "ضرب" هذه التشكيلات.كتائب حزب الله اعتبرت في أحدث تقييم له أن خطط نزع السلاح والدمج تعد "مؤامرة" تستهدف ومحور المقاومة في المنطقة، محذراً من أن هذه الخطوات قد تمهد لإلحاق باتفاقيات "إبراهام" مع .